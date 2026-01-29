Врач Пуля назвала частью заботы обязательные визиты к психологу для беременных

Минздрав России внес изменения в порядок оказания медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология», обязав обеспечивать беременным два визита к психологу за период вынашивания ребенка. Врач-психолог «СМ-Клиника» Светлана Пуля в беседе с «Известиями» подчеркнула значимость этого шага.

По ее мнению, такой подход признает важность психического здоровья будущей матери наравне с физическим состоянием.

Эксперт пояснила, что беременность, роды и послеродовой период — это время, когда мозг женщины перестраивается под влиянием гормональных изменений. Формируется «материнская доминанта» — особая нейронная сеть, фокусирующая внимание и эмоции на заботе о ребенке. Однако этот процесс может сопровождаться повышенной эмоциональной лабильностью, тревожностью и риском перинатальной депрессии.

Первый визит к психологу обычно приходится на первый триместр и посвящен фундаментальным изменениям в жизни женщины. Психолог рекомендует приходить на консультацию вместе с партнером, поскольку его поддержка снижает уровень гормона стресса у беременной.

Второй визит, как правило, проводится в третьем триместре и фокусируется на подготовке к родам и послеродовому периоду. Здесь важно проработать страхи, которые усиливают болевые ощущения, и составить план психического благополучия семьи после рождения ребенка.