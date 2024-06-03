Врач Птицын предупредил, что велосипед нужно выбирать с учетом роста

При выборе велосипеда нужно обязательно учитывать рост того, кто на нем будет ездить. Об этом рассказал «Известиям» врач-травматолог Скандинавского центра здоровья Кирилл Птицын.

По его словам, езда на велосипеде — это прекрасная кардионагрузка. Однако, если неправильно его выбрать, то вместо хорошей физической формы можно получить боли в спине. Поэтому при росте от 150 до 165 сантиметров не стоит выбирать велосипед с рамой выше 16 дюймов, а при росте до 180 сантиметров — выше 18.

«Для велосипедов важное значение имеет материал. При выборе стоит опираться на его прочность и его вес. Так, велосипеды из стали тяжелее и не отличаются прочностью, но при этом достаточно дешевые», — отметил врач.

Она также рекомендовал не пренебрегать защитой. Чтобы избежать серьезных травм, лучше носить наколенники, шлем и щитки.