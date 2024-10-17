Врач Прунцева: кефирные монодиеты вызывают слабость и утомляемость

Диетолог Тамара Прунцева рассказала о вреде кефирных монодиет. Напиток хорош только как перекус, отметила эксперт в беседе с « Радио 1 ».

По ее словам, режим питания, при котором разрешен только кефир, провоцирует вздутие живота. Кроме того, из-за нехватки белков, жиров и углеводов появляются слабость и утомляемость.

Врач посоветовала сделать продукт лишь частью рациона. Он содержит кальций, медь, калий, витамины С, D, групп A и B, добавили «Известия».