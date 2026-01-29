Врач Прокофьев рекомендовал проверить уровень гемоглобина при постоянной мерзлявости

По словам эксперта, такое состояние может быть вызвано несколькими факторами. Так, для начала следует исключить дефицит железа.

«В первую очередь мы должны посмотреть, нет ли снижения уровня гемоглобина. То есть нет ли у человека анемии», — объяснил медик.

Он также посоветовал оценить кровоснабжение в организме. Кроме того, важно исключить наличие сахарного диабета и проверить работу щитовидной железы.