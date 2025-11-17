Врач Прокофьев рассказал о причинах жалоб на «общую слабость»

Врач общей практики, кардиолог и обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев пояснил «Известиям» , что в классической медицине нет термина «усталость», но есть раздел жалоб «общая слабость». Такое состояние может быть связано со многими проблемами со здоровьем — от ОРВИ до хронических заболеваний. Оно включает в себя чувство усталости и разбитости.

Прокофьев подчеркнул: «Это симптомный комплекс, в который могут быть включены абсолютно разные понятия: нарушения сна, снижение работоспособности, повышенная утомляемость». В основе комплекса могут лежать разные патологии, например, гипофункция щитовидной железы, низкий уровень сахара, железодефицитная анемия, низкое содержание ферритина и железа.

Первоочередная задача врача — правильно собрать анамнез. Важно выяснить, принимает ли пациент какие-либо лекарства, так как некоторые препараты, например гормональные средства, антибиотики и нестероидные противовоспалительные, могут вызывать общую слабость.