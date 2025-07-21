Врач Прокофьев предупредил о высокой степени гастротоксичности кофе

Терапевт Денис Прокофьев в разговоре с радиостанцией Sputnik подчеркнул, что кофе обладает высокой степенью гастротоксичности и может быть опасен для здоровья.

По словам врача, напиток оказывает тонизирующее действие на центральную нервную систему и усиливает кровообращение. Однако этот эффект может привести к головным болям и тошноте.

Медик отметил, что для людей с язвенной болезнью желудочно-кишечного тракта и хроническим гастритом продукт особенно вреден.

«Можно сделать его более безопасным, разбавив напиток молоком или не пить кофе натощак, не употреблять больше одной чашки в день», — добавил специалист.

В группу риска Прокофьев также включил пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При соответствующей проблеме он рекомендовал перейти на цикорий.