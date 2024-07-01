Врач Прокофьев посоветовал выпивать в жару до трех литров воды в день

При температуре выше 30 градусов у человека нарушаются теплоотдача и теплопроводимость. Чтобы нормализовать процесс терморегуляции, в жару необходимо выпивать до трех литров воды в день, сообщил врач-терапевт Денис Прокофьев в беседе с «Царьградом».

По словам специалиста, отдавать предпочтение нужно обычной воде, а не сладкой. Также охладиться в жаркую погоду поможет локальное увлажнение кожи, в том числе регулярное принятие ванн или душа, сообщил сайт 7Дней.

При этом чрезмерного использования кондиционера следует избегать. Разница температуры на улице, в помещении или машине не должна превышать 7%, отметил Прокофьев.

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