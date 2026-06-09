Врач Прокофьев подчеркнул, что особое внимание летом стоит уделить не витаминам, а микроэлементам

По словам эксперта, летом в обилии доступны витамины, в том числе витамин D, который синтезируется благодаря солнцу. Тем не менее, необходимо следить за уровнем микроэлементов, особенно железа, которое играет ключевую роль в предотвращении железодефицитной анемии и связанных с ней симптомов, таких как слабость и головокружения.

Кроме того, Денис Прокофьев подчеркнул важность контроля за уровнем цинка и фолиевой кислоты. Он отметил, что при регулярном употреблении сезонных фруктов и овощей летом организм получает достаточное количество витаминов C, E и группы B.

«Витаминов C, E и группа B при нормальном ежедневном употреблении сезонных фруктов и овощей летом будет вполне достаточно, поэтому делаем акцент именно на микроэлементы», — заключил врач.