Врач Прокофьев предупредил, что повторное кипячение воды может привести к проблемам со здоровьем

Врач общей практики Денис Прокофьев предупредил, что употребление многократно кипяченой воды может вызвать патологии почек и расстройства обмена веществ. Об этом написал «Абзац» .

По словам специалиста, кипячение воды — это способ ее стерилизации и обеззараживания от микробов и бактерий. Однако многократное кипячение увеличивает концентрацию тяжелых металлов и солей, а также приводит к образованию накипи. В городской среде есть риск образования канцерогенных соединений на основе хлора.

«Если кипятить воду многократно, то увеличивается концентрация тяжелых металлов, солей, образуется накипь», — цитирует врача URA.RU.

Систематическое употребление повторно кипяченой воды и воды из чайников с выраженным образованием накипи может негативно сказаться на работе почек и привести к нарушению их функций.