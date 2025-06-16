Врач Прохоренко посоветовал оградить ребенка от интенсивных тренировок при скачке роста

Когда ребенок резко прибавляет в росте, это отражается не только на его внешности, но и на общем состоянии здоровья. Педиатр Антон Прохоренко рассказал сайту KP.RU , как помочь детям легче перенести этот период.

«Кости удлиняются быстрее, чем к этому успевают адаптироваться мышцы и связки. Возникают проблемы с осанкой, появляется плоскостопие, возможно временное нарушение координации движений», — пояснил врач.

Он рекомендовал обратить внимание на питание ребенка. Рацион следует обогатить белком (мясо, рыба, яйца), кальцием (творог, молоко) и витаминами.

По словам медика, физические нагрузки должны быть умеренными. Плавание, растяжка или легкие упражнения помогут мышцам адаптироваться к изменениям. От интенсивных тренировок лучше временно отказаться, чтобы не перегружать организм.