Врач Пришвина: при ЭКО есть минимальные риски для здоровья женщины

При процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) существуют незначительные риски для женского здоровья. Об этом рассказала акушер-гинеколог и репродуктолог Кристина Пришвина в пресс-центре ИА НСН .

По словам врача, осложнения могут быть связаны с медицинскими манипуляциями и воздействием гормонов. При любых вмешательствах, напомнила эксперт, существует вероятность неприятных последствий, например кровотечений.

«На моей памяти не было ни одной пациентки, которая бы затем обратилась к онкологу, все этого боятся почему-то. Есть риски другие, но они минимальные», — заверила медик.

Она также посоветовала заниматься заморозкой яйцеклеток до 34 лет. Таким образом получится повысить шанс на рождение здорового ребенка.