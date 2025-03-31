Врач Пришвина назвала груши уникальным природным антидепрессантом

Диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог и врач УЗИ Кристина Пришвина рассказала сайту « Страсти » о пользе груш. Эти фрукты — источник витаминов B, C, A и K, а также минералов: калия, кальция и магния.

По словам медика, нутриенты в плодах поддерживают здоровье кожи и волос, работу сердечно-сосудистой системы и костной ткани. Полифенолы в составе помогают бороться с окислительным стрессом и воспалениями, защищая клетки от повреждений и снижая риск развития хронических заболеваний, отметила врач.

«Груша является просто уникальным природным антидепрессантом, да еще и с минимальным количеством калорий», — заявила специалист.

Эфирные масла в грушах, пояснила Пришвина, повышают защитные силы организма, оказывают противовоспалительное действие, улучшают настроение и помогают бороться с депрессией.