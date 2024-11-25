Самый лучший завтрак для школьника должен включать продукты, содержащие достаточное количество белка. Об этом рассказала заместитель главного врача по детству Люберецкой областной больницы Елена Позднякова в беседе с РИА «Новости» .

Медик напомнила, что белок — это строительный материал, который обеспечивает организм силами.

«Энергия нужна для <…> того, чтобы заниматься на уроках и усваивать новый материал», — отметила эксперт.

По ее словам, к источникам соответствующего вещества относятся творог, яйца, сыр и молочные продукты. В идеале первый прием пищи — это сырники, омлет и каши с добавлением масла, добавила «Свободная пресса».