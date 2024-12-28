Врач Поздняков: промышленные консервы считаются более безопасными, чем домашние

Инфекционист и главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков поделился с изданием «Известия» информацией о рисках, связанных с домашними консервированными продуктами.

Поздняков разъяснил, что процесс консервации включает в себя герметизацию банок с продуктами, их нагревание до определенной температуры и добавление консервантов. Эти этапы необходимы для уничтожения бактерий, присутствующих на исходных продуктах. Врач подчеркнул, что соблюдение всех условий критически важно для обеспечения безопасности конечного продукта.

Он также отметил, что промышленные консервы считаются более безопасными, так как на производстве строго контролируются параметры технологического процесса, включая поддержание правильной температуры стерилизации, соответствующую типу продукта, концентрацию натуральных консервантов и обеспечение герметичности упаковки. Эти факторы гарантируют высокое качество продукции и длительный срок хранения.