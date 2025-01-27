Врач Поздняков: норовирус хорошо переносит низкие температуры

Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук и врач-инфекционист лаборатории Invitro, объяснил « Постньюс », почему вспышки норовирусной инфекции часто случаются зимой.

По его словам, эта инфекция прекрасно выживает при низких температурах, превращая воду в благоприятную среду для размножения.

«Естественным источником является в том числе вода, которая при низких температурах становится благоприятным резервуаром для норовирусов. В ней вирус отлично размножается и сохраняется долгое время, спокойно перенося даже замораживание», — отметил медик.

Он также напомнил, что норовирусы устойчивы ко многим обычным дезинфицирующим средствам. Например, хлорка эффективно действует на них только в очень высоких концентрациях.