Врач Поздняков: норовирус хорошо переносит низкие температуры
Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук и врач-инфекционист лаборатории Invitro, объяснил «Постньюс», почему вспышки норовирусной инфекции часто случаются зимой.
По его словам, эта инфекция прекрасно выживает при низких температурах, превращая воду в благоприятную среду для размножения.
«Естественным источником является в том числе вода, которая при низких температурах становится благоприятным резервуаром для норовирусов. В ней вирус отлично размножается и сохраняется долгое время, спокойно перенося даже замораживание», — отметил медик.
Он также напомнил, что норовирусы устойчивы ко многим обычным дезинфицирующим средствам. Например, хлорка эффективно действует на них только в очень высоких концентрациях.