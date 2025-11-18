Врач Поцелуев назвал вакцинацию лучшей мерой профилактики паротита

Специалист подчеркнул, что вакцинация — наиболее эффективный способ предотвратить заболевание.

«Прививка обеспечивает надежный и длительный иммунитет. Современные препараты хорошо очищены и редко вызывают серьезные реакции», — отметил медик.

По его словам, укол от паротита входит в национальный календарь профилактических прививок большинства стран и проводится комбинированной живой ослабленной вакциной. Легкое недомогание или небольшое повышение температуры после прививки говорит о том, что организм вырабатывает защиту.