Врач Потмальникова предупредила о риске галлюцинаций из-за употребления незрелых томатов

Эндокринолог и диетолог Ксения Потмальникова объяснила, что употребление незрелых томатов может стать причиной отравления. Об этом сообщил aif.ru .

По словам специалиста, в таких плодах содержится соланин — природный гликоалкалоид, который растения производят для защиты от вредителей и болезней.

Как отметила врач, симптомы интоксикации включают головную боль, тошноту и неприятные ощущения в животе, а в тяжелых случаях могут возникнуть галлюцинации и потеря сознания. В зрелых томатах количество соланина минимально, добавил RT.