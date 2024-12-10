Врач Потиевский посоветовал пить зимой витаминный напитки, чтобы укрепить иммунитет

Зимой особенно важно укреплять иммунитет, и в этом помогут специальные витаминные напитки. Об том в беседе в НСН рассказал врач-терапевт и нутрициолог сервиса «Виртуальная клиника» компании «Ингосстрах» Александр Потиевский.

Он отметил, что особенно полезными будут напитки из фруктов, ягод, трав и овощей, особенно, если они будут свежими. Хорошим подспорьем в укреплении иммунитета будут морсы из морошки или клюквы.

Также врач рекомендовал готовить смузи с добавлением шпината, укропа. Можно также сделать выбор в пользу напитков с тыквой, сладким перцем, морковью и яблоками.