Врач Потиевский посоветовал пить зимой витаминный напитки, чтобы укрепить иммунитет

Зимой особенно важно укреплять иммунитет, и в этом помогут специальные витаминные напитки. Об том в беседе в НСН рассказал врач-терапевт и нутрициолог сервиса «Виртуальная клиника» компании «Ингосстрах» Александр Потиевский.
Он отметил, что особенно полезными будут напитки из фруктов, ягод, трав и овощей, особенно, если они будут свежими. Хорошим подспорьем в укреплении иммунитета будут морсы из морошки или клюквы.
Также врач рекомендовал готовить смузи с добавлением шпината, укропа. Можно также сделать выбор в пользу напитков с тыквой, сладким перцем, морковью и яблоками.
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