Врач Потешкин назвал преувеличенной роль магния в борьбе со стрессом и бессонницей

Многие считают магний универсальным средством в борьбе со стрессом и бессонницей. На самом деле роль элемента часто преувеличивают, заявил нейроэндокринолог и кандидат медицинских наук Юрий Потешкин в беседе с сайтом KP.RU .

По словам эксперта, у взрослых людей не подтверждена эффективность соответствующих средств для устранения таких симптомов. Как правило, их причиной служит целый комплекс факторов жизни, и нехватка магния здесь далеко не на первом месте.

Как пояснил специалист, магний действительно важен для организма: он участвует в работе нервной системы и энергетических процессах внутри клеток. Легкий дефицит встречается часто и обычно не приводит к серьезным последствиям.