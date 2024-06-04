Врач Потапова: пить сырую воду на дачах категорически нельзя

Лето — это сезон именно бактериальных инфекций, которые можно заполучить на дачах. Так, категорически нельзя пить сырую воду, сообщила врач-инфекционист Татьяна Потапова в беседе с «Петербургским дневником».

По словам специалиста,  если в городе вода проходит обработку, то сельские скважины, колодцы остаются без внимания. Нельзя не только пить, но и мыть посуду в открытых водоемах. На пикник с собой лучше брать одноразовую посуду.

Кроме того, источниками отравления летом нередко становятся продукты на рынках. Кишечные инфекции, листериоз передаются через молочную продукцию, особенно через белые сыры, отметила Потапова.

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