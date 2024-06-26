Врач Потапова назвала бессмысленным анализ на генетическую совместимость партнеров

При планировании беременности или поиске причин бесплодия некоторые врачи могут назначить анализ на генетическую совместимость партнеров. Он является бессмысленным, рассказала врач-репродуктолог Наталия Потапова в беседе с Life.

По словам специалиста, речь идет об анализе тканевой гистосовместимости по генам системы HLA-II класса. Найденные совпадения воспринимаются как неблагоприятный фактор. Считается, что в таком случае у женщины возникает риск выкидыша или замершей беременности.

При этом Европейская ассоциация репродукции человека опровергает эту информацию из-за отсутствия достоверных научных данных, отметила Потапова.