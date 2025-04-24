Врач Попович: россияне стали чаще страдать от аллергии из-за коронавируса

В этом году наблюдается увеличение числа пациентов с сезонной аллергией, вызванной перенесенным коронавирусом. Об этом сообщил аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По словам эксперта, у многих проявляются проблемы с дыханием, кожные раздражения и другие аллергические реакции.
«Наблюдается практически постоянный кашель с приступами удушья. У некоторых идут раздражения на коже, особенно на лице», — пояснил специалист.
Он отметил значительное распространение случаев аллергии, впервые проявившихся после перенесенной коронавирусной инфекции.
Компания «Мособлтепло» начала работу в Подмосковье
Волонтеры отправили генератор и гумпомощь в зону СВО из Солнечногорска
Отремонтированную котельную в Ногинске запустят к отопительному сезону
Переселенцы получат ключи от квартир в новом доме в Старой Купавне в июне
Московский НПЗ внедрил цифровое управление производством бензина
Погибшим при взрыве авто в Балашихе оказался генерал-лейтенант Ярослав Москалик
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте