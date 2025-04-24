Врач Попович: россияне стали чаще страдать от аллергии из-за коронавируса

В этом году наблюдается увеличение числа пациентов с сезонной аллергией, вызванной перенесенным коронавирусом. Об этом сообщил аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, у многих проявляются проблемы с дыханием, кожные раздражения и другие аллергические реакции.

«Наблюдается практически постоянный кашель с приступами удушья. У некоторых идут раздражения на коже, особенно на лице», — пояснил специалист.

Он отметил значительное распространение случаев аллергии, впервые проявившихся после перенесенной коронавирусной инфекции.