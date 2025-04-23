Врач Попова посоветовала аллергикам мыть обувь после каждой прогулки
Иммунолог Видновской клинической больницы минздрава Подмосковья Наталья Попова дала советы по профилактике аллергии, назвав неочевидный источник аллергенов дома. Об этом сообщил News.ru.
По словам врача, вещества, вызывающие болезненное состояние, могут попасть в квартиру на подошве уличной обуви.
«Не забывайте о подошве вашей обуви! Она способна принести в помещение массу аллергенных частиц», — пояснила специалист.
В этой связи эксперт посоветовала заиметь привычку мыть ботинки после каждой прогулки. Если такой возможности нет, то стоит протереть подошву влажной тряпкой, добавила медик.
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