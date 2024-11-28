Врач Поляков предупредил, что ночные перекусы чреваты развитием панкреатита

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков в разговоре с сайтом «Аргументы и факты» рассказал, что частые ночные перекусы, особенно нездоровой пищей, могут привести к проблемам с пищеварением и даже к панкреатиту.

По словам медика, не стоит игнорировать правило, которое гласит, что последний прием пищи должен быть за три часа до сна.

«Когда человек не спит до двух-трех часов ночи и потом идет к холодильнику, то это плохо тем, что пищеварительная система в ночное время хуже функционирует, чем в дневное», — сказал медик.

Во время ужина стоит делать акцент на животном белке — мясе, рыбе, птице или морепродуктах и на некрахмалистых овощах — помидорах и огурцах. Что касается сладостей, их в вечернее время лучше исключить вовсе.