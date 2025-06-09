Врач Поликарпов назвал сложности с подбором слов ранними признаками деменции

Раннее начало терапии деменции может замедлить ее развитие. Об этом сообщил психиатр-нарколог Александр Поликарпов в интервью KP.RU .

Эксперт подчеркнул, что с возрастом у людей часто снижается скорость обработки информации, но если человек забывает недавние встречи или не помнит, выключил ли плиту, это тревожный сигнал.

Среди ключевых симптомов, требующих внимания: проблемы с кратковременной памятью, сложности в подборе слов, дезориентация во времени и пространстве, потеря привычных навыков и заметные изменения в поведении, такие как раздражительность или беспричинная тревожность. Особенно важно обратить внимание, если эти признаки проявляются вместе.

Поликарпов отметил, что чем раньше диагностирована деменция и начато лечение, тем медленнее будет ее прогрессирование. Это повышает шансы сохранить качество жизни как самого человека, так и его близких.