Врач Покровский назвал выдумкой новости об эпидемии вируса кровавого кашля

Эпидемиолог Вадим Покровский прокомментировал информацию о якобы новом вирусе, выявленном в России. Среди основных симптомов болезни — кашель с кровью, сообщил « Ридус ».

По мнению эксперта, за «вирус» приняли заболевания, которые не имеют вирусной природы, но вызывают воспалительные процессы в дыхательных путях.

«Практически при всех заболеваниях, которые вызывают воспаление дыхательных путей, может появляться при кашле кровь. При пневмонии, при туберкулезе может быть кровотечение», — пояснил медик.

Покровский отметил, что предполагаемая вспышка недуга, который некоторые СМИ поспешили назвать новым вирусом, была на самом деле довольно ограниченной. Новости об эпидемическом характере распространения болезни — выдумка, добавил врач.