Врач Подгурченко: длительное нахождение на солнце повышает риск развития рака кожи и катаракты

Терапевт Виктория Подгурченко рассказала о негативных последствиях длительного нахождения на солнце в летний период. Одно из них — развитие рака кожи, отметила медик в беседе с сайтом « Страсти ».

По ее словам, яркие лучи вызывают фотостарение, а также повышают риск появления катаракты, фотокератита и фотоконъюнктивита. У некоторых возможна аллергическая реакция в виде высыпаний и отечности.

Наибольшую опасность УФ-излучение представляет для маленьких детей, пациентов с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, подчеркнула медик.