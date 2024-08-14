Врач Подгурченко: длительное нахождение на солнце повышает риск развития рака кожи и катаракты
Терапевт Виктория Подгурченко рассказала о негативных последствиях длительного нахождения на солнце в летний период. Одно из них — развитие рака кожи, отметила медик в беседе с сайтом «Страсти».
По ее словам, яркие лучи вызывают фотостарение, а также повышают риск появления катаракты, фотокератита и фотоконъюнктивита. У некоторых возможна аллергическая реакция в виде высыпаний и отечности.
Наибольшую опасность УФ-излучение представляет для маленьких детей, пациентов с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, подчеркнула медик.
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