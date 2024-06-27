Врач Плотникова: чурчхела помогает нормализовать давление и очистить сосуды

Диетолог Кристина Плотникова посоветовала россиянам включить в рацион чурчхелу. Сладость из орехов и виноградного сока содержит большое количество полезных веществ, отметила эксперт в беседе с Lenta.ru.

По ее словам, данное блюдо — отличный источник витаминов A, PP, группы B, а также калия, магния, кальция, цинка, фосфора, железа, йода.

Чурчхела помогает нормализовать давление и очистить сосуды. Еще один положительный эффект — поддержание иммунной системы. Однако важно не забывать о высокой калорийности продукта, добавила врач.

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