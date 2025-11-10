Врач Платонова сообщила, что КТ и ПЭТ-КТ дают самые большие дозы радиации пациенту
Врач ультразвуковой диагностики высшей категории Оксана Платонова рассказала «Газете.ru», что при проведении некоторых медицинских исследований пациенты могут получить значительную дозу радиации.
По словам эксперта, наиболее высоким уровнем облучения отличаются КТ и ПЭТ-КТ. Такие процедуры проводятся только при наличии онкологических показаний и согласно протоколу терапии рака.
«ПЭТ/КТ всего тела имеют дозу 15–25 мЗв, это 5–10 лет естественного фона», — отметила медик.
Она также отметила, что современная радиодиагностика представляет собой сбалансированную систему, где польза от точной диагностики значительно превышает потенциальный радиационный риск.