Врач Платонова сообщила, что КТ и ПЭТ-КТ дают самые большие дозы радиации пациенту

Врач ультразвуковой диагностики высшей категории Оксана Платонова рассказала « Газете.ru », что при проведении некоторых медицинских исследований пациенты могут получить значительную дозу радиации.

По словам эксперта, наиболее высоким уровнем облучения отличаются КТ и ПЭТ-КТ. Такие процедуры проводятся только при наличии онкологических показаний и согласно протоколу терапии рака.

«ПЭТ/КТ всего тела имеют дозу 15–25 мЗв, это 5–10 лет естественного фона», — отметила медик.

Она также отметила, что современная радиодиагностика представляет собой сбалансированную систему, где польза от точной диагностики значительно превышает потенциальный радиационный риск.