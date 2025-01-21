Врач Писарева: продукты, богатые омега-3, помогают сохранить молодость кожи

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала о продуктах, которые помогут сохранить кожу красивой и молодой. Об этом написал сайт NEWS.ru .

Специалист подчеркнула, что продукты, богатые омега-3 жирными кислотами и витамином E, необходимы для поддержания здоровья кожи. Эти жирорастворимые витамины играют ключевую роль в сохранении эластичности и молодости кожи, особенно у женщин.

Одного чудодейственного продукта недостаточно для решения всех кожных проблем. Для эффективного усвоения коллагена организмом требуются витамин C и антиоксиданты, поэтому включение ягод в рацион крайне важно. Кроме того, особое внимание следует уделять состоянию кишечника, добавила эксперт.