Врач Писарева: продукты, богатые омега-3, помогают сохранить молодость кожи

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала о продуктах, которые помогут сохранить кожу красивой и молодой. Об этом написал сайт NEWS.ru.
Специалист подчеркнула, что продукты, богатые омега-3 жирными кислотами и витамином E, необходимы для поддержания здоровья кожи. Эти жирорастворимые витамины играют ключевую роль в сохранении эластичности и молодости кожи, особенно у женщин.
Одного чудодейственного продукта недостаточно для решения всех кожных проблем. Для эффективного усвоения коллагена организмом требуются витамин C и антиоксиданты, поэтому включение ягод в рацион крайне важно. Кроме того, особое внимание следует уделять состоянию кишечника, добавила эксперт.
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