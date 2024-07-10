Врач Писарева призвала тщательно промывать овощи, фрукты и зелень, чтобы избежать отравления

Врач-диетолог Ирина Писарева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как избежать пищевого отравления в жару.

Сперва специалист порекомендовала тщательно промывать все овощи, фрукты и зелень, а также хранить готовую еду в холодильнике. Что касается арбузов, обязательно нужно смотреть, чтобы он был спелый и не надрезанный.

«То же самое касается фруктов. Если вы видите, что, например, вишня или черешня подпорчена, или есть надрывы, то ее лучше не есть», — добавила Писарева.

Врач отметила, что салаты и бутерброды лучше не хранить на столе больше часа. Дело в том, что при высокой температуре болезнетворные бактерии размножаются очень быстро. А вот промывать мясо смысла нет, поскольку все микробы погибают при термической обработке.