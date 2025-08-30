Врач Писарева предупредила о риске развития рака желудка из-за маринованных овощей
Диетолог Ирина Писарева в беседе с «Москвой 24» предупредила, что злоупотребление маринованными овощами может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
По словам врача, в этих продуктах практически не остается витамина C, так как он разрушается при термообработке.
«В таких заготовках содержится много соли, которая способствует повышению артериального давления, образованию отеков и дает нагрузку на сосуды и сердце», — отметила медик.
Еще один ингредиент — уксус, который раздражает слизистую. Поэтому увлечение маринадами может привести к изжоге, гастриту и даже язве. Кроме того, доказана связь между употреблением большого количества соленых маринованных продуктов и повышенным риском рака желудка.