Врач Писарева предупредила о риске развития рака желудка из-за маринованных овощей

Диетолог Ирина Писарева в беседе с « Москвой 24 » предупредила, что злоупотребление маринованными овощами может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

По словам врача, в этих продуктах практически не остается витамина C, так как он разрушается при термообработке.

«В таких заготовках содержится много соли, которая способствует повышению артериального давления, образованию отеков и дает нагрузку на сосуды и сердце», — отметила медик.

Еще один ингредиент — уксус, который раздражает слизистую. Поэтому увлечение маринадами может привести к изжоге, гастриту и даже язве. Кроме того, доказана связь между употреблением большого количества соленых маринованных продуктов и повышенным риском рака желудка.