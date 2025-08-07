Врач Пилипенко рассказал, что молочные продукты помогают защищаться от рака

Сбалансированное питание может снизить риск развития некоторых видов рака. О влиянии рациона на профилактику онкологии рассказал KP.RU врач-гастроэнтеролог клиники ФГБУН Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Владимир Пилипенко.

«Защищаться от рака помогают молочные продукты. Запеканки и пудинги подойдут. В этих продуктах много кальция, а он помогает клеткам защищаться от накопления ошибок в делении и от трансформации в раковые», — пояснил врач.

Специалист порекомендовал ежедневно употреблять стакан молока и не забывать о твороге, достаточно двух раз в неделю. Полезны также йогурты и кефир — их достаточно полстакана вечером для поддержания здоровья кишечника.

Важную роль играют овощи и фрукты, особенно капуста. Врач советует съедать не менее 200 грамм овощей и 100 грамм фруктов в день для получения необходимых пищевых волокон.

Кроме того, Владимир Пилипенко рекомендовал принимать поливитамины в профилактических дозах, так как современное питание часто не покрывает суточную норму витаминов.