Врач Петрунина назвала хроническую тазовую боль характерным признаком эндометриоза

Врач Надежда Петрунина поделилась информацией о признаках эндометриоза в беседе с «Известиями» .

Она подчеркнула, что одним из главных симптомов этого заболевания является хроническая тазовая боль, которая усиливается за несколько дней до менструации и не проходит после приема спазмолитиков.

По словам эксперта, эндометриоз может привести к бесплодию из-за воспаления и образования спаек в брюшной полости, которые нарушают проходимость маточных труб и мешают овуляции. Хроническое воспаление также повреждает яйцеклетки, снижая их качество и способность к оплодотворению.

Лечение эндометриоза включает медикаментозную терапию, химиотерапию и хирургические методы для удаления очагов заболевания. В некоторых случаях, когда женщина страдает от бесплодия, используется экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и другие методы.