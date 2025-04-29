Нарколог Юлия Перминова рассказала в беседе с « ТСН24 », как распознать наркоманию у близкого человека. Для правильной диагностики важно анализировать совокупность признаков.

По словам медика, зависимость могут выдавать глаза: необычные зрачки (расширенные или суженные), тусклый или стеклянный взгляд. Кроме того, наркоманов выдают утрата мотивации к хобби, учебе или профессиональной деятельности, а также склонность к скрытности.

Врач посоветовала обращать внимание на ухудшение внешности: быструю потерю веса, пренебрежение гигиеной, ухудшение состояния кожи, ногтей, волос и полости рта. Для зависимых также характерны чередующиеся фазы активности — от хронической утомленности и сонливости до импульсивной бодрости и бессонницы.

Комментируя физическое состояние таких пациентов, Перминова указала на плохую координацию движений и спутанность речи. Еще один тревожный сигнал — смена круга общения на подозрительных знакомых.