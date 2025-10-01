Врач Пехотина сообщила, что крепкий чай может влиять на усвоение кальция

Врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина NEWS.ru сообщила, что крепкий чай может негативно влиять на усвоение кальция из творога.

Это происходит из-за наличия в напитке танинов — дубильных веществ, которые связывают кальций и железо, формируя труднорастворимые соединения.

Для большинства здоровых людей эпизодическое употребление творога с чаем не критично, если рацион разнообразен. Однако врач рекомендует людям с риском остеопороза или анемии разделять прием молочных продуктов и крепкого чая минимум на 30–40 минут.

Елена Пехотина также отметила, что теплый чай ускоряет пищеварение, а у людей с повышенной кислотностью желудка такое сочетание может вызывать дискомфорт — тяжесть или изжогу. Гастроэнтеролог советует сочетать творог с кисломолочными напитками.