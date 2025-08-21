Врач Павлова рассказала, что ношение тесной обуви может спровоцировать онихогрифоз

Онихогрифоз — заболевание, при котором ногтевые пластины становятся толще, меняют форму и делаются хрупкими. Врач общей практики, натуропат, гастроэнтеролог, гериатр Елена Павлова в беседе с «Известиями» поделилась информацией о симптомах, причинах и терапии этого недуга.

Павлова отметила, что обычно страдают ногти на больших пальцах ног. Они могут деформироваться, принимая форму, похожую на коготь птицы или бараний рог. Цвет ногтей меняется: они могут стать желтоватыми, серыми или почти черными. Среди симптомов — замедленный рост, боли и дискомфорт, особенно при ношении обуви, а также повышенная ломкость и расслаивание.

По словам врача, вызвать онихогрифоз могут разные факторы. Например, ношение тесной обуви, которая сдавливает пальцы и травмирует ногтевое ложе. Также причина может быть в механических повреждениях, полученных при физической активности, например, у спортсменов или балерин.

Для успешного лечения важно определить причину заболевания. Это может быть как травма, так и симптом более серьезного заболевания, заключила педиатр.