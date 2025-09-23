Врач Павлова рассказала, что бурый жир помогает активно сжигать лишние калории

Бурый жир — это особенная ткань в организме, которая не только помогает согреваться, но и активно способствует сжиганию лишних калорий. Об этом рассказала доктор медицинских наук и эндокринолог Зухра Павлова в беседе с сайтом KP.RU .

По словам эксперта, в буром жире много митохондрий, которые можно назвать энергетическими и тепловыми печами организма.

«Поэтому там постоянно сжигаются свободные жирные кислоты. Причем, с интенсивностью раз в пять больше обычного. То есть чем больший процент у нас бурого жира, тем легче нам похудеть», — отметила медик.

Она пояснила, что особенно много бурого жира у людей, которые работают в холодных условиях. Ткань способна синтезировать противовоспалительные вещества, что делает ее важным защитником здоровья.