Врач Павлова предупредила, что привычка откладывать будильник опасна для сердца и мозга

Откладывание сигнала будильника опасно для здоровья мозга и сердца. Об этом предупредила эндокринолог Зухра Павлова, ее слова привел сайт atas.info.
Как отметила специалист, прерывистый утренний подъем приводит к нарушениям естественных восстановительных циклов организма, вызывая сбои в работе нервной системы, вялость, рассеянность и стрессовое состояние. Повторяющиеся сигналы препятствуют прохождению завершающей фазы сна, что ухудшает самочувствие в течение дня.
Ученые из США и Швеции подтвердили негативное воздействие отложенного будильника на здоровье, исследовав показатели 21 тысячи пользователей приложений для мониторинга сна. Доктор Павлова посоветовала выработать устойчивую привычку просыпаться своевременно и обеспечивать себе полноценный ночной отдых длительностью семь-восемь часов.
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