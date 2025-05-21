Врач Павлова предупредила, что привычка откладывать будильник опасна для сердца и мозга

Откладывание сигнала будильника опасно для здоровья мозга и сердца. Об этом предупредила эндокринолог Зухра Павлова, ее слова привел сайт atas.info .

Как отметила специалист, прерывистый утренний подъем приводит к нарушениям естественных восстановительных циклов организма, вызывая сбои в работе нервной системы, вялость, рассеянность и стрессовое состояние. Повторяющиеся сигналы препятствуют прохождению завершающей фазы сна, что ухудшает самочувствие в течение дня.

Ученые из США и Швеции подтвердили негативное воздействие отложенного будильника на здоровье, исследовав показатели 21 тысячи пользователей приложений для мониторинга сна. Доктор Павлова посоветовала выработать устойчивую привычку просыпаться своевременно и обеспечивать себе полноценный ночной отдых длительностью семь-восемь часов.