Врач Павлова: повторное использование масла может спровоцировать слабоумие

Эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова рассказала в беседе с сайтом KP.RU об опасности повторного использования масла для жарки.

По словам врача, употребление повторно разогретого масла может привести к развитию серьезных заболеваний, включая слабоумие. Как пояснила медик, во время жарки формируются конечные продукты гликирования — измененные молекулы белка.

«Молекулы белка взаимодействуют с молекулами углеводов, и получаются „сшивки“: конфигурация белка меняется, меняются его свойства», — сообщила эксперт.

Такие изменения провоцируют нарушения в работе мозга и передача нервных импульсов. Более того, процесс затрагивает сосуды печени, сердца и почек, добавила специалист.