Врач Павлова посоветовала заниматься спортом через час после пробуждения

Для поддержания хорошей физической формы и здоровья важно не только заниматься спортом, но и соблюдать определенные правила. Эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова поделилась своими рекомендациями в беседе с сайтом KP.RU .

По словам эксперта, для достижения стройности и бодрости недостаточно просто бегать или делать зарядку — важно учитывать время занятий.

«Если занятие проходит поздно вечером, оно менее полезно, чем утреннее. А самая полезная физическая нагрузка — не сразу после пробуждения, а один-два часа спустя. Или в течение дня», — пояснила врач.

Как отметила медик, еще один важный аспект — полноценный ночной отдых. Павлова рекомендовала ложиться спать до 23:00, чтобы началась выработка мелатонина — гормона, способствующего сжиганию жира. Для качественного сна в комнате должно быть темно, прохладно и тихо.