Врач Павлова назвала сахар главным злом энергетических напитков

Многие считают, что энергетики вредны для здоровья из-за содержания кофеина и таурина. Однако главным злом в этих напитках считается сахар, сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, именно сахара в энергетиках слишком много, порой даже больше, чем воды. Регулярное потребление этих напитков приводит к увеличению веса, а разрастание жировой ткани провоцирует развитие опухолевых заболеваний.

Чтобы взбодриться, вместо энергетика лучше выпить чашечку кофе, посоветовала Павлова.

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