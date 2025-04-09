Врач Павлова: копчености и соленые продукты усиливают воспаление в суставах

Врач Елена Павлова предупредила о вреде определенных продуктов для суставов. Опасность в данном случае представляют копчености и пища с большим количеством соли, сообщил News.ru .

Как пояснила медик, они усиливают воспалительный процесс, поскольку приправа провоцирует отечность суставов.

«Сахар, продукты, богатые углеводами, будут негативно влиять на суставы, так как они нарушают эластичность связок, хрящей, что может усиливать боль», — добавила эксперт.

По ее словам, при подозрении на подагру также стоит исключить из рациона бобовые, шашлык, мясные бульоны, некоторые виды рыбы: сельдь иваси, сардины, шпроты, анчоусы. Кроме того, нужно отказаться от помидоров и крепкого алкоголя.