Врач Павлова: бананы и шоколад помогут повысить уровень серотонина

После долгой зимы многие испытывают упадок сил. Чтобы поддержать организм, необходимо повысить уровень гормона радости — серотонина, заявила эндокринолог Зухра Павлова в беседе с сайтом KP.RU .

По словам медика, будет полезно включить в рацион бананы и горький шоколад — в этих продуктах содержится аминокислота триптофан, из которой получается серотонин.

«Конечно, шоколад лучше горький и не больше одного кусочка в день. Банан лучше есть после завтрака и не больше половинки», — посоветовала врач.

Она также рекомендовала употреблять продукты с повышенным содержанием омега-3, например жирную морскую рыбу. Кислоты помогают блокировать вещества, препятствующие высвобождению серотонина.