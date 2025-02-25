Врач Павлюк-Павлюченко призвала не бороться с лишним весом при помощи сомнительных препаратов

Эндокринолог и диетолог Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Анастасия Павлюк-Павлюченко в эфире радиостанции «Говорит Москва» призвала отказаться от самостоятельного назначения лекарств для снижения веса.
По ее словам, любой препарат должен применяться только под контролем врача, так как бездумное самоназначение может принести больше вреда, чем пользы. Специалист подчеркнула, что не существует волшебной таблетки для похудения, физическая активность и правильное питание также имеют большое значение.
Ранее СМИ писали, что в Великобритании 82 человека умерли после приема препаратов для похудения.
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