Врач Патлатая: стоматит может возникать из-за острых краев зубов или протезов

Стоматолог Надежда Патлатая рассказала NEWS.ru, как быстро избавиться от белых язвочек во рту.
По словам эксперта, стоматит можно вылечить с помощью хлоргексидина или мирамистина. При повышении температуры можно использовать противовоспалительные и жаропонижающие препараты. Не стоит пытаться самостоятельно вскрыть пузырьки или удалить налет с язвы. Лучше наклеить на пораженное место стоматологическую пленку с активными компонентами, отметила медик.
Стоматит возникает из-за травмирующих агентов (острые края зубов, протезы) или инфекционных возбудителей (бактерии, вирусы, грибки). Если антисептик не помог, следует обратиться к врачу для установления причины и назначения лечения.
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