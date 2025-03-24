Врач Патлатая: стоматит может возникать из-за острых краев зубов или протезов

Стоматолог Надежда Патлатая рассказала NEWS.ru , как быстро избавиться от белых язвочек во рту.

По словам эксперта, стоматит можно вылечить с помощью хлоргексидина или мирамистина. При повышении температуры можно использовать противовоспалительные и жаропонижающие препараты. Не стоит пытаться самостоятельно вскрыть пузырьки или удалить налет с язвы. Лучше наклеить на пораженное место стоматологическую пленку с активными компонентами, отметила медик.

Стоматит возникает из-за травмирующих агентов (острые края зубов, протезы) или инфекционных возбудителей (бактерии, вирусы, грибки). Если антисептик не помог, следует обратиться к врачу для установления причины и назначения лечения.