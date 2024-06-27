Врач Парамонов: регулярные холодные обливания снижают инсулинорезистентность

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Парамонов в беседе с газетой «Взгляд» рассказал, так ли полезны процедуры обливания холодной водой, как о них говорили еще в советские годы.

Эксперт отметил, что провел анализ данного вопроса по ряду статей и исследований и нашел немало материалов, где указаны так называемые конечные точки результата этой процедуры. В статьях говорилось, что люди, которые обливаются холодной водой, реже болеют пневмонией, или, например, чаще, аритмией.

Также есть исследование, где пожилые мужчины регулярно принимали холодный душ в одном из медучреждений Норвегии. После процедуры у них повышалось настроение и реже случалась депрессия. Есть и другие исследования, в которых говорится, что регулярные холодные обливания снижают инсулинорезистентность, сказал медик.