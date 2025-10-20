Врач Парамонов развеял мифы о лечении кишечных инфекций антибиотиками

Острая кишечная инфекция — одна из самых распространенных в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения. Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, руководитель центра доказательной медицины «Рассвет» Алексей Парамонов рассказал о заблуждениях и эффективных мерах при таких заболеваниях в беседе с KP.RU .

В большинстве случаев при острой кишечной инфекции антибиотики не требуются. Но в отдельных ситуациях они необходимы — при наличии тревожных признаков, таких как высокая температура, диарея дольше трех дней и примесь крови в стуле.

Если есть опасения, что съедено испорченное блюдо, самое действенное — в первые часы промыть желудок: выпить около литра теплой воды и искусственно вызвать рвоту.

Какие средства помогают при кишечных инфекциях?

- Препараты против диареи, противорвотные средства и спазмолитики могут применяться после консультации с врачом. - Антибиотики — в случае подтверждения бактериальной инфекции, строго по назначению врача.

Какие средства неэффективны?

- Препараты на основе нифуроксазида нецелесообразны с позиций современной доказательной медицины. - Метронидазол эффективен только при заражении простейшими, но не помогает при вирусных и бактериальных инфекциях. - Ферментные препараты не имеют доказанного эффекта при острых кишечных инфекциях.