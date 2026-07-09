Врач Парамонов развеял миф о дисбактериозе как причине вздутия живота

В беседе с KP.RU научно-медицинский просветитель, врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов развеял миф о дисбактериозе. Он объяснил, что такого диагноза не существует и что анализы на дисбактериоз неэффективны при борьбе со вздутием живота.

По словам эксперта, распространенный миф о дисбактериозе не имеет под собой оснований. Не существует каких-либо «наиболее важных бактерий», которые могли бы быть причиной вздутия.

Среди реальных причин вздутия врач выделил синдром избыточного бактериального роста (СИБР). «Среди наиболее частых реальных причин — синдром избыточного бактериального роста (СИБР). Его вызывают не какие-то страшные, суперпатогенные микробы, чума или холера. А совершенно обычные бактерии... Они поднимаются из толстого кишечника в тонкий», — отметил Алексей Парамонов.