Врач Панов: омега-3 укрепляет сосуды и блокирует симптомы депрессии

Терапевт Станислав Панов рассказал о пользе омега-3. Попадая в организм, кислоты всасываются через кишечник, оказывая сразу несколько положительных эффектов, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, вещество улучшает реологические свойства крови, способствуя качественному кровотоку и снижая риск тромбообразования. Еще одно свойство заключается в укреплении сосудов, благодаря чему предотвращается появление атеросклеротических бляшек.

Врач подчеркнул, что биодобавки с содержанием омега-3 могут использоваться в качестве дополнительного средства при лечении депрессии. Такие средства блокируют тревожные и депрессивные симптомы.