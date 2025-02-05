Врач Панов: омега-3 укрепляет сосуды и блокирует симптомы депрессии

Терапевт Станислав Панов рассказал о пользе омега-3. Попадая в организм, кислоты всасываются через кишечник, оказывая сразу несколько положительных эффектов, передала «Вечерняя Москва».
По словам врача, вещество улучшает реологические свойства крови, способствуя качественному кровотоку и снижая риск тромбообразования. Еще одно свойство заключается в укреплении сосудов, благодаря чему предотвращается появление атеросклеротических бляшек.
Врач подчеркнул, что биодобавки с содержанием омега-3 могут использоваться в качестве дополнительного средства при лечении депрессии. Такие средства блокируют тревожные и депрессивные симптомы.
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